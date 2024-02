Fotograaf Corné Sparidaens uit Stad opnieuw in de prijzen bij Zilveren Camera

Fotograaf Corné Sparidaens uit Stad heeft vrijdag een prijs gewonnen bij de uitreiking van de Zilveren Camera, de belangrijkste fotoprijs die in Nederland wordt uitgereikt.

Sparidaens won de prijs voor Beste Foto in de categorie ‘natuur en wetenschap enkel’, met een foto van een operatie in het UMCG. Daarop is te zien hoe chirurgen, voor het eerst, een patiënt van zijn dwangstoornis afhelpen met ‘deep brain stimulation. Bij deze operatie worden elektrodes in de hersenen geplaatst, bedoeld om dwanggedachten in de kiem smoren.

Vorig jaar won Sparidaens ook al twee prijzen bij de uitreiking van de Zilveren Camera. Toen kreeg de fotograaf, wiens foto’s vaak te zien zijn in het Dagblad van het Noorden, twee oorkondes tijdens de uitreiking.

Er was nog een Gronings tintje bij de uitreiking: de nummer twee achter Sparidaens in dezelfde categorie was Marcel Jurian de Jong uit Assen. Hij maakte een foto in De Onlanden, waarop te zien is hoe boswachter Bart Zwiers een aan vogelgriep gestorven vogel ruimt.

De belangrijkste prijs, De Zilveren Camera, werd toegekend aan Sakir Khader, met een fotoserie over een vluchtelingenkamp op de Westelijke Jordaanoever. Khader legt al vier jaar lang het leven in het kamp vast en documenteerde een ‘spiraal van woede, geweld en verdriet’, zo stelt de jury.