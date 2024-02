Forse hoeveelheid drugs en geld aangetroffen in auto Gele Loper, twee aanhoudingen

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Politieagenten hebben in de nacht van zaterdag op zondag twee personen aangehouden op verdenking van de handel in softdrugs. Dat meldt de politie op sociale media.

De agenten zagen een personenauto rijden in het gebied de Gele Loper. Naar aanleiding van een dodelijke schietpartij geldt in dit gebied een samenscholingsverbod dat nog tot komende zomer van kracht is. “Bij de controle van dit voertuig troffen wij een aanzienlijke hoeveelheid softdrugs en contant geld aan”, schrijft de politie. “Wij hielden twee mannelijke inzittenden van 21 en 19 jaar aan op verdenking van het bezitten en de handel in drugs.”

Op een foto is te zien dat het duo een behoorlijke hoeveelheid geld en drugs bij zich had. De twee zijn overgebracht naar het politiebureau, waar verder onderzoek wordt gedaan. De drugs en het geld zijn in beslag genomen.