Flinke hoeveelheid geld en drugs aangetroffen in auto

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Politieagenten hebben zaterdagavond een 19-jarige man aangehouden vanwege het in bezit hebben van een flinke hoeveelheid drugs en contant geld. Dat meldt de politie op sociale media.

De agenten zagen in de binnenstad een personenauto rijden. Men besloot een controle uit te voeren. Bij die controle werd in de auto het geld en de drugs aangetroffen. “De bestuurder, de 19-jarige man, hebben we aangehouden”, schrijft de politie. “Hij is overgebracht naar het politiebureau voor verder onderzoek in deze zaak.” De drugs en het geld zijn in beslaggenomen.

Het gebeurt met enige regelmaat dat er personen betrapt worden in het handelen van softdrugs. Vorige week werden twee personen aangehouden die in een auto reden in het gebied de Gele Loper. In december werd er een tiener aangehouden op het Hoofdstation die een flinke hoeveelheid drugs en geld op zak had.