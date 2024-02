Fietsnetwerk.nl presenteert drie nieuwe themafietsroutes die de stad aandoen

Fietsnetwerk.nl heeft drie nieuwe fietsroutes uitgezet die allen de stad aandoen. Het gaat om drie routes die hun eigen thema hebben.

De eerste route richt zich op de architectuur in de stad. De fietsroute heeft een afstand van 32 kilometer en voert langs de bouwkundige schatten die er in de stad te vinden zijn: van Wall House #2 tot het Zernike Complex, en van de Reitdiephaven tot de Martinitoren. “Zelfs landschapsarchitectuur komt voorbij op deze route”, laat de organisatie weten. “De route is uitermate interessant voor liefhebbers van kunst en cultuur.”

Brouwerijen en distilleerderijen

De tweede route, over een afstand van 26 kilometer, voert langs brouwerijen en distilleerderijen. “Groningen kent een rijke geschiedenis op dit vlak. Al sinds de Middeleeuwen kent de stad talrijke brouwerijen en distilleerderijen. Als drukbezochte Hanzestad was er een grote vraag naar bier en jenever. Via de waterwegen konden producten ook gemakkelijk verspreid worden. Met de komst van de Rijksuniversiteit, en het toenemend aantal studenten, bloeide de drankcultuur nog verder op.”

Groningse landschap

De derde route richt zich op al het moois dat het Groningse landschap te bieden heeft. De route, over 65 kilometer, begint en eindigt bij het Hoofdstation. “Je maakt een tocht door het gevarieerde Groningse landschap waarbij je naar Grootegast fietst. Onderweg kom je verschillende bezienswaardigheden tegen. In Aduard heb je de mogelijkheid om de uitkijktoren bij natuurgebied ’t Stort te beklimmen, waar je een mooi uitzicht hebt op de skyline van de stad.”

Meer informatie over de fietsroutes, die gratis beschikbaar zijn, vind je op deze website.