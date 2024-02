Fietsersbond is benieuwd of hellingbanen Gerrit Krolbrug bevallen

Foto: Gemeente Groningen (via X)

Fietsersbond Groningen is benieuwd of de hellingbanen bij de Gerrit Krolbrug bevallen. De constructie werd vorige maand geopend waardoor fietsers en mindervaliden weer van de verbinding gebruik kunnen maken.

De Gerrit Krolbrug werd in 2021 aangevaren door een schip, waarna fietsers en voetgangers noodgedwongen gebruik moesten maken van de twee tuibruggen. Veel fietsers kozen echter voor een omleidingsroute omdat de trappen naar de bruggen als onhandig werden ervaren. De hellingbanen verbeteren deze situatie, waarbij er aan de Stadse kant in drie etappes naar een hoogte van ruim zeven meter wordt toegewerkt, en aan de Ommelandse kant gebeurt dit in twee etappes.

Nieuwsgierig

De Fietsersbond is nieuwsgierig hoe de hellingbanen ervaren worden. Vinden fietsers het met de nieuwe constructie makkelijker om de brug over te gaan, of is het juist vervelend? En waarom is het dan vervelend? Reacties kunnen gestuurd worden naar dit mailadres.

Bouw nieuwe Gerrit Krolbrug

De hellingbanen blijven in ieder geval tot de start van de bouw van de nieuwe brug liggen. Gebruikers en de gemeente hebben aangegeven dat er ook tijdens de bouw een verbinding moet blijven voor fietsers en voetgangers. Demissionair verkeersminister Mark Harbers (VVD) heeft gezegd dit voorjaar met meer duidelijkheid te zullen komen over de verbinding tijdens de bouwwerkzaamheden. De nieuwe Gerrit Krolbrug moet in 2029 klaar zijn. Dagelijks wordt de brug door zo’n 16.000 fietsers gebruikt.

Verslaggever Johannes Rienks maakte een reportage over het onderwerp: