Fietser gewond bij aanrijding met politiebusje

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Bij een verkeersongeluk op de Nieuwstad is in de nacht van zaterdag op zondag een fietser gewond geraakt. Dat meldt nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 02.50 uur op de kruising met de Folkingestraat. “De fietser werd aangereden door de bestuurder van een politiebusje”, vertelt Wind. “Daarbij kwam het slachtoffer ten val en raakte gewond. Agenten hebben eerste hulp verleend, korte tijd later hebben ambulancemedewerkers dit overgenomen. Zij hebben de persoon gestabiliseerd. Daarna is het slachtoffer met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.”

Daarmee was de kous nog niet af. “Het slachtoffer, dat aanspreekbaar was, vertelde dat er thuis een pan soep op het fornuis stond. Agenten zijn daarop naar de woning gegaan om het fornuis uit te schakelen.” Er is onderzoek gedaan naar de oorzaak van het ongeluk. De kruising was enige tijd afgesloten voor het verkeer.