Foto: 112 Groningen

Op de kruising van het Damsterdiep op de Zaagmuldersweg heeft maandagavond een aanrijding plaatsgevonden tussen een auto en een fietser. De fietser raakte hierbij gewond.

Vanwege de botsing is een deel van de weg afgesloten. Verkeer vanuit de stad wordt omgeleid richting het oosten.

Het is onduidelijk wat er precies gebeurd is. De fietser wordt voor zijn verwondingen behandeld in de ambulance.