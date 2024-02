Fietsendief na achtervolging aangehouden

Foto via Politie.nl

Agenten hebben in de nacht van zaterdag op zondag een 25-jarige man aangehouden die verdacht wordt van fietsendiefstal. Dat meldt de politie op sociale media.

“Wij zagen een man fietsen door de Haddingestraat”, meldt de politie. “Omdat we het niet helemaal vertrouwden wilden we een controle uitvoeren. De man besloot echter om er vandoor te gaan. Dit resulteerde in een achtervolging te voet. Deze werd door de verdachte verloren waarop wij hem hebben aan konden houden.” De twintiger is overgebracht naar het politiebureau waar verder onderzoek wordt gedaan.

De fiets is naar alle waarschijnlijkheid afkomstig van diefstal: “Mocht de fiets van jou zijn, of mocht je het rijwiel herkennen, dan kun je contact opnemen met ons.”