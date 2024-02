Feestje bij Oranje Nassau: Periodetitel na winst op WKE’16

Foto Andor Heij: Oranje Nassau viert het doelpunt van Ezra Schrijver tegen WKE

Oranje Nassau veroverde zaterdagmiddag in eigen huis in de inhaalwedstrijd tegen WKE’16 de eerste periodetitel. Dat gebeurde met duidelijke cijfers: 3-0. ON verstevigde ook de koppositie in de eerste klasse J.

“Je weet nu zeker dat je voor promotie gaat spelen”, aldus Oranje Nassau-aanvaller Ezra Schrijver na afloop. “We willen natuurlijk meer, maar het is wel iets om trots op te zijn. Het was ook een periode die over veel wedstrijden ging, dus we gaan het wel even leuk vieren”.

Vroeg beslist

Schrijver stond aan de basis van de 1-0. Zijn voorbereidende werk werd door Rick Wiersma na 11 minuten afgerond. Schrijver tekende na 28 minuten zelf voor de 2-0 nadat hij een voorzet van Tim Deelen van de rechterkant binnen kopte.

Oranje Nassau was de betere ploeg en speelde regelmatig makkelijk door de defensie van WKE heen. Op slag van rust stak Jim de Leeuw Peter van Son weg. Van Son schoot oog in oog met Wim Kok de bal onder de WKE keeper door: 3-0. Daarmee was de tweestrijd bij rust in feite al beslist.

Na de pauze speelde de ploeg uit Emmen wat beter en waren de verhoudingen op het veld meer in evenwicht. Zowel WKE als ON kregen een paar kansen. De grootste was voor Quinten Anakotta van ON die de hoek voor het uitzoeken had, maar naast mikte.

Klinisch

“We waren vandaag vooral heel klinisch in de afwerking”, zei Schrijver over de wedstrijd. “De kansen die we kregen maakten we af en toen was het heel snel 3-0. De wedstrijd werd daarna in een veel lager tempo gespeeld en dat pakte voor ons goed uit”.

Vorig seizoen greep ON op de laatste speeldag net naast alle prijzen: “Ik denk dat het ook bij de groep jongens speelde die er vorig jaar bij waren”, zei Oranje Nassau-trainer Erwin Heerlijn. “Niet dat we toen een kampioensploeg hadden, maar dat was wel heel zuur. We hadden zeker nacompetitie verdiend, omdat we hele fases van het seizoen goed speelden. Daarom ben ik heel blij met dit resultaat en dat je dit aan het einde van de rit hebt is lekker”.

Hoger doel

Maar het hogere doel voor ON is het kampioenschap: “Ja zeker. Als je hier nu staat en je staat bovenaan en we kruipen richting het voorjaar dan moet je dat gewoon willen behalen. Maar we zijn er nog niet. We krijgen nog een paar hele pittige uitwedstrijden”, besluit Heerlijn.

Volgende week speelt ON in Emmen voor de districtsbeker tegen DZOH. Na een thuiswedstrijd tegen Hoogezand volgt in Hoogeveen de topper tegen HZVV.

Oranje Nassau – WKE’16 3-0. 11. Rick Wiersma 1-0. 28. Ezra Schrijver 2-0. 45. Peter van Son 3-0. Toeschouwers: 250.

