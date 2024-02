FC-Jeugdspeler Samuel Dikos uitgeroepen tot beste speler van Slowakije in zijn leeftijdscategorie

Samuel Dikos - Foto via FC Groninen

De 17-jarige Samuel Dikos, buitenspeler bij FC Groningen O-18, is zondag in zijn thuisland uitgeroepen tot Slowaaks beste speler van het jaar 2024 in zijn leeftijdscategorie

Dikos was voorheen aanvoerder bij het O-17 van Slowakije en speelt sinds dit jaar bij het O-18 elftal. De Slowaak werd in de zomer van 2022 gehuurd van MSK Zilina uit Slowakije, waarna hij een jaar later een contract kreeg bij de Trots van het Noorden. De jeugdspeler is voor twee jaar vastgelegd met de optie voor nog een jaar.

De flankspeler speelt op dit moment bij O-18, maar hij heeft ook al zijn debuut gemaakt bij FC Groningen O-21.