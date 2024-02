FC Groningen zakt terug naar plek vijf in de competitie na doelpuntloos gelijkspel tegen Helmond Sport

FC Groningen morst belangrijke punten en speelt met 0-0 gelijk tegen Helmond Sport. Ondanks dat de groen-witten de betere ploeg waren in de Euroborg, wilde het niet lukken. Hierdoor zakt de FC terug naar plek vijf in de Keuken Kampioen Divisie.

Met slechts zes punten achterstand op de huidige nummer twee Roda JC stond er op vrijdagavond een belangrijke pot op het programma. Mede omdat Roda zelf tegen de koploper Willem II mocht uitkomen en ook nummer drie ADO Den Haag in actie kwam tegen MVV. Als de FC tegen Helmond drie punten zou bemachtigen en afhankelijk van de uitslagen in de andere wedstrijden kunnen de Groningers langzaam omhoog kruipen richting plek twee. Wat rechtstreekse promotie biedt naar de Eredivisie.

Trainer Dick Lukkien moest noodgedwongen één wijziging doorvoeren aan zijn basiself ten opzichte van de vorige wedstrijd, die met 0-3 werd gewonnen van FC Eindhoven. Wouter Prins raakte in dat duel geblesseerd en werd op vrijdagavond vervangen door Isak Määttä.

Lukkien stond voor de wedstrijd voor nog een dilemma: Joey Pelupessy of Johan Hove op het centrale middenveld. Laros Duarte speelt de afgelopen tijd goed en heeft zichzelf hierdoor verzekerd van een vast plekje op het wedstrijdformulier. Wie tegen Helmond zijn partner op het middenveld zou worden, wilde Lukkien tot vlak voor de wedstrijd niet weggeven. Uiteindelijk heeft de trainer gekozen voor Pelupessy in de basis. Hove begint op de bank.

Eerste helft

De wedstrijd laat een slome openingsfase zien met weinig kansen. Ook na deze eerste minuten valt er weinig te beleven in de Euroborg. Het balbezit is grotendeels voor FC Groningen, maar de elf van Lukkien kunnen niet echt tot grote kansen komen. Na 48 minuten voetballen heeft de FC slechts eenmaal op doel geschoten.

Tweede helft

FC Groningen dringt in de tweede helft meer aan. In de openingsfase weet de FC kort achter elkaar drie prima kansen op te zetten. Romano Postema, Leandro Bacuna en Thom van Bergen weten de acties allen net niet met een goal te bekronen.

Vlak hierna is Hidde Jurjus tweemaal belangrijk voor de groen-witten. Vanuit een counter stormt Helmond Sport richting het Groningse doel. Martijn Kaars komt één op één met de doelman, maar Jurjus stopt zijn inzet. Na even rondspelen in de zestien kan Helmond nogmaals schieten, maar de Groningse doelman houdt wederom de bal uit het net.

De FC blijft op zoek naar de goal. Het lijkt vanavond niet te willen lukken. Vlak voor tijd weet Bram van Vlerken nog tot een schot te komen. Jurjus weet met een uitstekende redding een nederlaag te voorkomen.

Daarmee speelt FC Groningen met 0-0 gelijk tegen Helmond Sport. Dankzij deze doelpuntloze wedstrijd zakt de FC terug naar plek vijf van de Keuken Kampioen Divisie. Donderdagavond staat de halve finale van de KNVB-Beker tegen Feyenoord op het programma. FC Groningen kan in maart weer spelen om punten in de KKD: dan wordt uit gespeeld tegen Den Bosch.