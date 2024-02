FC Groningen wint overtuigend van Top OSS: 3-0 in de Euroborg

Fc Groningen heeft op zondagmiddag met 3-0 gewonnen van Top Oss. De hekkensluiter van de Keuken Kampioen Divisie trof in de Euroborg een goed gemutst elftal die met grotere voorsprong had kunnen winnen. Met deze drie punten klimt de FC naar plek vijf in de KKD.

Tot de groen-witten ruim een week geleden met 0-1 van FC Dordrecht verloren, waren zij dertien wedstrijden ongeslagen in de Keuken Kampioen Divisie. Dat de FC deze reeks graag opnieuw wil neerzetten, was te zien aan het initiatief en energie dat de mannen van trainer Dick Lukkien vanaf het eerste fluitsignaal lieten zien. Wellicht het het ook te maken met het bekerspektakel van donderdagavond, toen FC Groningen na 120 minuten voetballen en penalties de halve finale van KNVB Beker wist te halen.

Lukkien voerde ten opzichte van de bekerwedstrijd één wijzing door in zijn basiself. Johan Hove start op het middenveld en vervangt daarmee de geblesseerde Joey Pelupessy. Ook Laros Duarte maakt zijn rentree in de KKD. De aanvaller was lange tijd afwezig omdat hij voor Kaapverdië uitkwam op de Africa Cup.

Eerste helft

Dat de FC een positief gevoel heeft overgehouden aan afgelopen donderdag is te zien aan het spel van de mannen van Lukkien op zondagmiddag laten. Ook van vermoeide benen door ruim 120 minuten voetballen lijkt geen sprake te zijn. De groen-witten neemt initiatief en beweegt dankzij goed positiespel en strakke passes continu richting het doel van Top Oss keeper Mike Havekotte.

FC Groningen is opzoek naar de 1-0 en dringt flink aan in de openingsfase van de wedstrijd. Zowel Luciano Valente als Romano Postema krijgen de kans om de score te openen. Beiden kunnen een voorzet van buiten de zestien net niet het laatste zetje geven.

Na een half uur spelen, moet keeper Mike Havekotte in actie komen dankzij een schot op doel van Laros Duarte. De middenvelder weet via een individuele dribbel tot aan de rand van het strafschopgebied te komen. Ook Valente heeft de 1-0 wederom op zijn schoen, maar de bal beland buiten de palen.

Enkele minuten voor het rustsignaal verdient FC Groningen een corner. Wouter Prins slingert de bal voor waarna Peersman teruglegt op Johan Hove. Hove haalt uit en hoewel de bal onderweg mogelijk nog wordt aangeraakt, is keeper Havekotte kansloos. De FC komt op 1-0 voorsprong.

Tweede helft

De tweede helft is pas net begonnen wanneer Jorg Schreuders onderuit wordt gehaald in het zestienmetergebied. Scheidsrechter Pérez geeft een penalty. Leondro Bacuna legt de bal op de stip en schiet laag en niet al te hard richting de linkeronderhoek. Havekotte duikt de juiste kant op en stopt de inzet van de aanvoerder.

Desondanks de gemiste penalty laat de 2-0 niet lang op zich wachten. Valente onderschept een weggekopte bal rondom de rand van het zestienmetergebied. De nummer-40 kapt en breidt met zijn rechterbeen de voorsprong verder uit.

De FC is gretig om de voorsprong verder uit te breiden. De voor Hove gewisselde Rui Mendes is op weg om zijn eerste doelpunt in het groen-wit te maken. Mendes wordt uitstekend weggestoken door Thom van Bergen, maar er wordt gefloten voor buitenspel. Niet veel later weet Van Bergen zelf de bal in het doel te werken, maar ook nu wijst de vlag van de grensrechter op buitenspel.

Het einde van de wedstrijd nadert wanneer Mendes de bal voorgeeft op de gewisselde Kristian Lien. De aanvaller werkt de bal langs Havekotte en maakt zijn eerste doelpunt van het seizoen. Na de derde treffer van de wedstrijd weet FC Groningen de wedstrijd rustig uit te spelen.

Daarmee wint FC Groningen met 3-0 van Top Oss. Na 24 gespeelde wedstrijden staat de Trots van het Noorden op plek vijf van de Keuken Kampioen Divisie. Over een week reizen de Groen-Witten af naar Noord-Brabant voor het competitieduel tegen FC Eindhoven.