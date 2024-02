FC Groningen wint besloten oefenduel tegen FC Utrecht

Foto: FC Groningen

Een combinatieteam van FC Groningen heeft maandagmiddag een besloten oefenduel gewonnen van FC Utrecht. De Groningers wonnen met 2-1 op Sportpark Zoudenbalch in Utrecht.

De Trots van het Noorden speelde met een gecombineerd elftal van spelers uit O18, O21 en wissel- en basisspelers uit het eerste. Rui Mendes en Sven Bouland waren trefzeker namens het team van Hoofdtrainer Dick Lukkien. Zakaria Labyad verzorgde het Utrechtse doelpunt.

2-1

Mendes weet na ruim een half uur spelen de Groningers op voorsprong te brengen door de bal laag in het doel te schieten. In de tweede helft gaat FC Utrecht op jacht naar de gelijkmaker, maar het is de FC die weer weet te scoren. Sven Bouland kopt de bal buiten bereik van de Utrechtse keeper tegen de touwen.

Het tegendoelpunt van FC Utrecht volgt zo’n tien minuten later, maar het lukt de thuisclub niet meer om op gelijke score te komen. Uiteindelijk krijgen de Groningers zelfs nog een strafstop, maar die weet keeper Nijhuis te stoppen en zo voorkomt hij een grotere nederlaag.