FC Groningen verovert de 4e plek in de competitie: 0-3 winst bij FC Eindhoven

Foto via FC Groningen

FC Groningen wint op een regenachtige zondagmiddag met 0-3 van FC Eindhoven. De groen-witten zijn in het Jan Louwers stadion in Eindhoven duidelijk de betere ploeg. Dankzij de gewonnen drie punten stijgt de FC naar plek vier in de Keuken Kampioen Divisie.

De wedstrijd tegen FC Eindhoven zou in de regel niet de meest spannende wedstrijd moeten zijn voor de Groningers. Toch was het een belangrijke wedstrijd om het gat met nummer twee Roda JC te verkleinen.

Om dit doel te behalen stelde trainer Dick Lukkien elf bekende namen op als basiself. Johan Hove die vorige week nog een doelpunt maakte tegen Top Oss, bleef achter in het Noorden vanwege een blessure. Hierdoor kon Joey Pelupessy naast Laros Duarte starten op het middenveld. Lukkien koos voor Marvin Peersman en Marco Rente centraal achterin. Hiermee passeertdede trainer Thijmen Blokzijl, die de afgelopen vijf wedstrijden nog onafgebroken mocht starten in de basis.

Eerste helft

FC Groningen start onder luid gejuich en gezang van de meegereisde FC-supporters aan de wedstrijd. Het is direct duidelijk dat de Groningers drie punten komen ophalen in Eindhoven. De FC zet vanaf het begin druk en wordt extra geholpen door een aantal slordige momenten achterin bij FC Eindhoven. De eerste kansen in de openingsfase zijn voor Romano Postema en Wouter Prins, maar beide weten keeper Jorn Brondeel nog niet te kloppen.

Na ruim een kwartier spelen zet de Trots van het Noorden een snelle counteraanval op. Jorg Schreuders stuurt de bal naar Postema. De aanvaller laat zijn tegenstanders achter zich en geeft op exact het juiste moment de bal mee aan de meegelopen Luciano Valente. De nummer 40 schiet FC Groningen met een laag balletje in de linker benedenhoek op een 0-1 voorsprong.

Op een wegens buitenspel afgekeurd doelpunt na kan FC Eindhoven niet meekomen met de groen-witten. FC Groningen zet de thuisploeg tot aan het rustsignaal flink onder druk. Toch weten de elf uit Groningen de voorsprong voor de rust niet uit te breiden.

Tweede helft

Na de rust is FC Eindhoven meer in balbezit en wordt de FC teruggedrongen op eigen helft. Het eerste gevaarlijke moment in de tweede helft wordt dan ook gecreëerd door de blauw-witten. Het uiteindelijke schot verdwijnt naast het doel.

De tweede helft is amper vijf minuten onderweg wanneer Wouter Prins in korte tijd twee keer op de grond gaat zitten vanwege een blessure. Als de Eindhovenaren de bal sportief over de zijlijn spelen, kan de linksback met behulp van twee stafleden van het veld af strompelen. Prins wordt vervangen door Isak Määttä.

Na ruim een uur voetballen ziet Leandro Bacuna dat Duarte op snelheid de diepte opzoekt. Met een uitstekende pass speelt de aanvoerder de bal over de verdediging van FC Eindhoven heen en in de voeten van Duarte. De middenvelder werkt de bal langs keeper Brondeel en bekroont de aanval met de 0-2.

Dat Duarte de goal kan vinden vanuit het strafschopgebied is met de 0-2 duidelijk, maar ook vanaf een afstand weet de nummer 6 waar hij de bal moet plaatsen. Nog geen vijf minuten na het vorige doelpunt haalt de middenvelder vanaf ongeveer 25 meter uit. De bal vliegt voorbij Brondeel in de korte onderhoek.

Het lijkt er op dat de mannen van Lukkien tevreden zijn met deze 0-3 voorsprong. De Groningers spelen de wedstrijd rustig uit. Vlak voor het eindsignaal kan de FC nog bijna profiteren van een foutje achterin bij de Eindhovenaren, maar het schot gaat net over.

Daarmee wint FC Groningen met 0-3 van FC Eindhoven en worden drie punten mee teruggenomen naar het noorden. Hiermee stijgt de FC naar plek vier in de Keuken Kampioen Divisie.

Met een wedstrijd minder gespeeld is het verschil met nummer twee Roda JC nog zes punten. Hierdoor wordt de inhaalwedstrijd tegen FC Emmen in april een belangrijke pot. Voordat het zover is, gaat FC Groningen zich eerst klaarmaken voor de volgende competitiewedstrijd, want aankomende vrijdag komt in de Euroborg Helmond Sport op bezoek.