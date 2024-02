FC Groningen met bijna fitte selectie tegen Helmond Sport

Foto: Arend Jan Wonink

FC Groningen ontvangt vrijdagavond met een vrijwel fitte selectie Helmond Sport in de Euroborg.

Noam Emeran is al een tijd geblesseerd en is er niet bij. Wouter Prins viel afgelopen zondag tegen Eindhoven geblesseerd uit en is ook niet aanwezig tegen Helmond Sport.

FC Groningen is na een matige seizoensstart aan een sterke serie bezig en is inmiddels opgerukt naar de vierde plaats. FC Groningen heeft drie verliespunten minder dan Roda JC, dat tweede staat. De tweede plek betekent rechtstreekse promotie naar de eredivisie. Roda JC moet dit weekeinde op bezoek bij Willem II dat riant aan kop staat.

Derde periode

FC Groningen kan bij winst op Helmond Sport ook een belangrijke stap zetten richting het winnen van de derde periode. FC Groningen is koploper in die periode.

“Wij realiseren ons dat we wedstrijden moeten blijven winnen om ons te positioneren”, aldus trainer Dick Lukkien op de website van FC Groningen. “Daarbij is er een gezond portie zelfvertrouwen en dat geeft een heerlijk gevoel”.

FC Groningen – Helmond Sport start vrijdagavond om 20.00 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Robin Vereijken.