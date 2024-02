FC Groningen haalt door ziekte afgeblazen wedstrijd tegen Emmen op paasmaandag in

Foto: Donald Trung Quoc Don via WikiMedia Commons (CC 4.0 SA)

De KNVB heeft de uitgestelde uitwedstrijd van FC Groningen tegen FC Emmen vastgesteld op maandag 1 april. Dat laten de voetbalbond en FC Groningen woensdagmiddag weten.

FC Groningen zou eigenlijk op vrijdag 19 januari naar Emmen afreizen voor de uitwedstrijd tegen de Drentse club. Maar onder de staf en spelers van de club brak kort voor de wedstrijd het Norovirus uit. 22 spelers, een aantal stafleden en trainer Dick Lukkien werden ziek. De wedstrijd werd daarom uitgesteld, na overleg met de KNVB.

De aftrap aan de Oude Meerdijk op paasmaandag is om 14.30 uur. De tickets van de 400 FC-supporters, die een kaart hadden voor de eerdere datum, zijn gewoon geldig. Supporters die een ticket hebben, maar maandag 1 april niet kunnen of willen afreizen naar Emmen kunnen tot en met zondag 3 maart hun ticket annuleren. Deze kaarten gaan opnieuw in de verkoop.