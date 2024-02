FC Groningen gaat onderuit tegen FC Dordrecht

Luchtfoto FC Dordrecht stadion

FC Groningen heeft vrijdagavond de eerste nederlaag sinds eind oktober geleden. In Dordrecht werd het 1-0 voor de thuisploeg.

De FC kwam al na na iets meer dan drie minuten op achterstand, toen Ilias Bronkhorst een hoekschop inkopte. Kort daarop werd het duel twintig minuten stilgelegd nadat fans van FC Groningen fakkels afstaken achter het vijandelijke doel. De spelers werden naar binnen verwezen, maar de rook trok slechts heel langzaam weg. FC Groningen wist zich tot het rustsignaal nauwelijks kansen te scheppen.

Ook in de tweede helft kwamen de Groningers nauwelijks tot uitgespeelde kansen, terwijl FC Dordrecht af en toe gevaarlijk werd. De grootste kans was voor Peersman, die uit een corner geheel vrijstaand kon inkoppen, maar het doel meters miste. Halverwege de tweede helft versterkte de nieuwe aankoop Rui Mendez de aanval, maar grote kansen bleven uit. In de laatste minuten drong de FC, na enkele aanvallende wissels, nog even extra aan. De eerste nederlaag in ruim drie maanden was echter een feit.

FC Dordrecht heeft dankzij de zege FC Groningen verdrongen van de vijfde plaats in de KKD. Groningen staat voorlopig zesde, met 38 punten uit 23 duels.