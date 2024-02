‘FC Groningen benaderd door voetbalfraudeur, maar de club ging daar niet op in’

Foto: Lisa Eising

Ook FC Groningen heeft onlangs te maken gehad met een fraudeur die zich voordeed als vertegenwoordiger van een voetbalclub. Dat bevestigt directeur Wouter Gudde aan RTV Noord.

De Telegraaf meldde deze woensdag dat meerdere clubs en zaakwaarnemers door de fraudeur om de tuin zijn geleid. Ze zouden bedragen tussen de 2.500 en 20.000 euro aan hem hebben overgemaakt. Uit navraag van RTV Noord bij FC Groningen blijkt dat de FC contact met de fraudeur heeft gehad, maar er niet is ingetrapt.

De Telegraaf over de werkwijze: iemand neemt de identiteit aan van een directielid van een voetbalclub en toont interesse voor een speler. Daarna wordt om een voorschot gevraagd voor een medische keuring, een gage voor een zaakwaarnemer of ‘belasting’ voor een voetbalbond.

De fraudeur zou bij FC Groningen biedingen hebben gedaan op meerdere spelers. Dat gebeurde op officieel briefpapier. Volgens RTV Noord leidde dit in één geval tot een akkoord over een transfer. In de daaropvolgende transferovereenkomst werden vervolgens op financieel gebied diverse aanvullende eisen gesteld, Volgens Wouter Gudde gingen daarop bij de FC diverse alarmbellen af. Er is dan ook niets betaald.

De voetbalbond KNVB bevestigt het verhaal van de Telegraaf. Er zou sprake zijn van één of meerdere oplichters. Een van hen zou onder meer bij Sparta en Roda JC hebben gespeeld. Enkele gedupeerden zouden zelfs met de dood zijn bedreigd als ze reclameerden of het verhaal naar buiten brachten. De politie onderzoekt de zaak.