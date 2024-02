Expositie met geschilderde portretten van mensen met dementie: “In de kerk in Glimmen komt het tot zijn recht”

Kunstenaar Herman van Hoogdalem aan het werk. Foto: ingezonden

In de Trefpuntkerk in Glimmen wordt zaterdagmiddag een expositie geopend met portretten van mensen met dementie. De werken zijn gemaakt door schilder Herman van Hoogdalem. Eind deze maand vindt er in het dorp een lezing plaats waar volgens de organisatie al veel belangstelling voor is.

“De opening van de expositie vindt vanmiddag om 16.00 uur plaats”, vertelt Miep Romkes van de organisatie. “Het zal een officieel moment zijn waarbij er een toespraak wordt gehouden, er een drankje gedronken kan worden en waarbij uiteraard de portretten bekeken kunnen worden. We zijn ook heel blij dat deze expositie in de kerk plaatsvindt. In samenspraak met de schilder denken wij dat de werken in de kerk het beste tot hun recht komen.”

Serie

Van Hoogdalem werd geboren in Groningen. Hij volgde een opleiding aan de Academie Minerva, waar hij in 1980 afstudeerde. Sinds een aantal jaren werkt hij aan het onderwerp ‘Gezichten van dementie’, waarbij Van Hoogdalem samenwerkt met journalist Gijs Wanders. Samen hebben ze mensen met dementie en hun geliefden geportretteerd. Het project bestaat uit geschilderde aquarellen van Van Hoogdalem en gefilmde portretten gemaakt door Wanders. Samen vormt het een serie.

“Wat doet dementie met mensen?”

De expositie, met de titel ‘Gezichten van dementie’, brengt een actueel onderwerp onder de aandacht. “De impact van de ziekte wordt duidelijk aan de hand van de geschilderde portretten en de intieme verhalen erachter. Getoond wordt wat dementie met mensen doet, wat er gebeurt tussen de geschilderde hoofdpersonen en hun gefilmde naasten: het verdriet, de wanhoop, de onthechting, de berusting, de ontroering.” De expositie is de afgelopen jaren al op verschillende plekken in den lande te zien geweest. Tot 16 maart zijn de kunstwerken de zien in de Trefpuntkerk in Glimmen.

“Voor de lezing hebben zich al 89 mensen aangemeld, voor ons is dat veel”

Op woensdag 28 februari vindt in het dorpshuis in Glimmen een lezing plaats van Van Hoogdalem. Romkes: “We zien dat er voor deze avond al veel belangstelling is. Inmiddels hebben we al 89 aanmeldingen. En dat is voor ons dorpshuis veel. We zijn nog niet uitverkocht, maar als het op deze manier doorgaat, dan gaat dit niet lang meer duren. En het zegt denk ik alles over het belang van dit onderwerp: veel mensen krijgen direct of indirect met dementie te maken.”

Meer informatie over de lezing in het dorpshuis vind je op deze website. De expositie in de Trefpuntkerk is tot en met 16 maart op elke vrijdag en zaterdag tussen 14.00 en 17.00 uur gratis te bezoeken.