ESNS legt focus volgend jaar op Italië

Foto: Annemieke Wellin

Het festival Eurosonic Noorderslag legt volgend jaar de focus op artiesten uit Italië. Dat heeft de organisatie van ESNS deze donderdag bekendgemaakt.

Elk jaar zet ESNS de beste opkomende acts uit een Europees land in de schijnwerpers, waardoor de diversiteit van muzikaal talent in heel Europa nog beter zichtbaar wordt. De aanmeldingen voor de komende editie – voor alle Europese artiesten – zijn open vanaf 1 mei via ESNS.nl. Het eerstvolgende festival vindt plaats van 15 t/m 18 januari volgend jaar.

ESNS geeft over een klein jaar de nieuwste muziekacts uit Italië een podium, voor een publiek van professionals uit de muziekindustrie, muziekmedia en muziekliefhebbers. om de Italiaanse scene in de schijnwerpers te zetten en nadere verbinding te maken met Europa en de rest van de wereld.

Robert Meijerink, hoofd programma van ESNS: ”We zijn verheugd om Italië te verwelkomen als focusland van ESNS 2025. Italië heeft een opmerkelijk rijke geschiedenis in diverse genres en momenteel een zeer sterke poule met artiesten en Italië heeft steeds meer focus op export. We kijken ernaar uit om de beste, nieuwe en opkomende artiesten uit Italië te presenteren.”

In het verleden hebben veel Italiaanse acts op ESNS gespeeld. Vorige maand waren dat onder meer Colombre, Daniela Pes, Elasi, Laura Masotto, Leatherette, Marta del Grandi, Parbleu en Psyché op het podium van Eurosonic.