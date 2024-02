Engelse voetbal-YouTuber bezoekt FC Groningen – Fortuna: “This is incredible, the creativity”

Still uit video

Hij heeft ruim 73.000 abonnees op YouTube en reist heel Europa door om voetbalwedstrijden te bezoeken om daar vlogs over te maken. Afgelopen donderdag bezocht de Engelse Josh Cordeschi, op YouTube bekend als Fusion Josh, de Bekerwedstrijd Groningen – Fortuna Sittard.

Het meest onder de indruk is hij misschien wel van de sfeeractie in het stadion. Hoewel stadion? “This looks like a warehouse. Is this stadium in a box?”, vraagt Cordeschi zich af, terwijl hij naar het stadion loopt. Maar eenmaal binnen overwint al snel het enthousiasme als hij van Groningen-fans cola krijgt aangeboden: “The people are really nice here.” En die sfeeractie maakt ook indruk: een piratenschip dat onderweg is naar de pot met goud die in Rotterdam staat prachtig uitgebeeld: “This is incredible, the creativity, the detail.”

Woensdag bezocht hij nog de Bekerwedstrijd die Feyenoord speelt en eerder bezocht hij wedstrijden in Italië, Frankrijk en Portugal. Maar hoe belandt Cordeschi in Groningen? Volgers van de YouTuber kunnen bij hem aangeven welke club hij absoluut zou moeten bezoeken: “Today we visit a club you’ve been requesting me for ages.” En er is nog een reden. Cordeschi is fan van voetbalclub Lazio. FC-speler Luciano Valante deelt die passie. Toen Valente er lucht van kreeg dat de YouTuber de FC zou bezoeken stuurde hij direct een berichtje waarin hij voorstelt om na de wedstrijd zijn shirt aan Cordeschi te geven. En zo geschiedde.

Bekijk hier de vlog: