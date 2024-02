Engelse politie arresteert man die Juninho Bacuna racistisch beledigde tijdens wedstrijd

Juninho Bacuna - Foto via Birmingham City F.C.

Agenten in het Engelse Sandwell hebben dinsdag een 50-jarige man gearresteerd, die ervan wordt verdacht dat hij Juninho Bacuna uit Stad racistisch heeft beledigd tijdens een wedstrijd van zijn club Birmingham City.

Bacuna kreeg de racistische verwensingen afgelopen zondag naar zijn hoofd geslingerd tijdens een thuiswedstrijd tegen West Bromwich Albion. Tijdens de wedstrijd die Birmingham met 1-0 won deed Bacuna meteen melding van het geuite racisme aan de scheidsrechter.

De twee clubs hebben de politie geholpen bij de zoektocht naar de verdachte, zo stelt de politie. De man die de uitingen deed richting Bacuna is, onder strikte voorwaarden, weer op vrije voeten. Totdat de politie klaar is met het onderzoek, mag de vijftigjarige fan van ‘The Baggies’ geen enkele voetbalwedstrijd in Groot-Brittannië bijwonen.

“We tolereren geen racistisch misbruik in welke vorm dan ook, noch in het voetbal, noch in de samenleving in het algemeen”, schrijft de politie van Sandwell over het incident. “We proberen iedereen te vervolgen die haatmisdrijven pleegt.”