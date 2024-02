EM2 is dit weekend een vintage walhalla

Foto: ingezonden

Liefhebbers van vintagekleding kunnen dit weekend terecht bij EM2 op het voormalige Suikerunieterrein. Daar vindt zaterdag en zondag de Fair Priced Vintage Market plaats.

Fair Priced Vintage Market biedt in het hele land vintagemarkten aan, en dit weekend strijkt men opnieuw neer in Groningen. De rekken zullen gevuld zijn met shirts, blazers, tassen, schoenen, sportkleding en broeken. “Een eerlijke prijs vinden we belangrijk”, laat de organisatie weten. “Alle producten die we verkopen zijn door ons zorgvuldig uitgekozen, het is schoon en het kan direct gedragen worden. Zo nu en dan krijgen we de vraag waarom onze vraagprijs zo laag is: dat komt omdat wij niet begonnen zijn met als doel om hoge winsten te maken, maar om kleding een nieuw leven te kunnen geven.”

De deuren gaan zowel op zaterdag als zondag open om 11.00 uur. “Een eerlijke kans vinden we ook belangrijk. Daarom worden de rekken tussentijds aangevuld, zodat iedereen een eerlijke kans heeft.” De deuren sluiten om 18.00 uur. Overdag zijn de keuken en bar van EM2 geopend voor drankjes en warme en koude hapjes.

