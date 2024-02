Eerste klasse J: PKC’83, Velocitas en GVAV verspelen punten in slotfase

Foto Andor Heij. GVAV - Velocitas

In de eerste klasse J verspeelden zaterdag PKC’83, Velocitas 1897 en GVAV Rapiditas allemaal in de slotfase belangrijke punten.

Velocitas verloor thuis met 2-1 van VKW uit Westerbork dat aan een sterke opmars bezig is. Thomas Bats zette Velocitas voor de pauze op voorsprong. Na rust zorgde Anjo Willems voor de 1-1. Vlak voor het einde maakte Jonas Nijland de winnende voor VKW. Velocitas staat zesde met 19 punten uit 14 wedstrijden.

Dat is ook het puntenaantal van PKC’83 dat zevende staat. Tegen Hoogezand werd een 3-1 voorsprong verspeeld: 3-3. Jivan Vroom zette PKC op sportpak De Kring al na twee minuten op voorsprong. Sven Kisimaat maakte direct daarna de gelijkmaker. PKC kwam nog voor de pauze op 2-1 door Kay Bootsma.

Na rust schoot Bootsma een strafschop raak en leek de wedstrijd beslist. Maar Heine Uuldriks maakte er een kwartier voor tijd 3-2 van en Uuldriks bezorgde de hekkensluiter in 1J na 88 minuten een punt door een strafschop te verzilveren.

Ook GVAV Rapiditas zag een 3-1 voorsprong in damp op gaan. In en tegen Winsum werd het 3-3. Laagvlieger GVAV begon goed tegen de nummer vijf en Patrick Venema opende in de zevende minuut de score. Yume Ramos zorgde via een vrije trap na 18 minuten voor de 1-1. Jonathan van Dorssen tekende met een schot van afstand voor een hernieuwde voorsprong voor GVAV.

Halverwege de tweede helft verhoogde Van Dorssen de score voor de stad-Groningers. Na 84 minuten kopte Ramos voor Winsum na een corner raak en in de 87e minuut viel de gelijkmaker door Tijs Mulder. GVAV blijft 12e en voorlaatste met 12 uit 14.

GRC Groningen was vrij in 1J en het verslag van Oranje Nassau – WKE’16 volgt later.