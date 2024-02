Eelde is qua passagiers nog steeds niet terug op niveau van voor corona

Foto: ingezonden

Hoewel het aantal passagiers op Groningen Airport Eelde vorig jaar met bijna een kwart is toegenomen, is de luchthaven nog niet terug op het niveau van voor corona.

Vorig jaar reisden 108.000 passagiers via Eelde. Een jaar eerder waren dat er slechts 87.000. Hoewel de toename over één jaar fors is, verbleken de cijfers bij de jaren voor corona. Zo verwerkte de luchthaven in 2018 nog 228.000 passagiers.

Zomervluchten zorgden voor de bulk aan passagiers op Eelde. De dikste maand voor de luchthaven was augustus, met ruim 23.000 rollende koffers. Daarentegen vervoert de luchthaven in de winter slechts een paar duizend mensen.