Duarte klaar voor tweede kwartfinale in één week

Het waren drukke tijden voor FC Groningen-middenvelder Laros Duarte. Afgelopen zaterdag stond hij nog in de kwartfinale van de Africa Cup, voor zijn land Kaapverdië. Aanstaande donderdagavond is het tijd voor de volgende kwartfinale, namelijk die van de KNVB Beker.

“Ik heb een hele mooie tijd meegemaakt. Vooral om samen met mijn broer te spelen. Dat was voor ons beiden wel het mooiste moment van onze carrières,” vertelt Laros Duarte voor de camera van OOG. “En ik denk toch wel de momenten dat je na een overwinning feestend de hele avond en nacht door gaat. Dat zijn momenten die je niet meer gaat vergeten.”

Dick Lukkien kan tegen Fortuna Sittard donderdagavond weer een beroep doen op Laros Duarte in de KNVB Beker. Hij is fit teruggekeerd van de Africa Cup. Marco Rente is er niet bij, hij is ziek geweest en nog niet volledig hersteld. De spelersgroep kijkt volgens Lukkien erg uit naar de wedstrijd: “Ik denk dat er een magische sfeer gaat heersen, en dat moeten wij voeden vanaf het veld. Het zijn veel jongens uit de stad. Die hoef je niet te voeden. Ik hoef onze jongens eigenlijk nooit te motiveren, want dat hebben ze van nature.

Laros Duarte verloor de kwartfinale afgelopen zaterdag tegen Zuid-Afrika. Hij miste ook een penalty in de beslissende strafschoppenserie. Maar twijfelen of hij er tegen Fortuna weer één zou nemen doet hij niet: “Zeker, gewoon verantwoordelijkheid nemen.”

FC Groningen – Fortuna Sittard is donderdagavond om 20.00 uur in de Euroborg.