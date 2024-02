Dronken druppie op fiets knalt tegen nieuwe fonteintjes op Grote Markt

Foto: 112 Groningen

Een fietser kwam woensdagavond hard in botsing met één van de betonblokken rond de nieuwe fonteintjes op de Grote Markt.

Volgens omstanders waren er geen anderen bij het ongeluk betrokken. De man was, zo stellen getuigen, behoorlijk beschonken terwijl hij met een fles drank in de hand over het marktplein reed.

Een ambulance kwam naar de Grote Markt om de beschonken fietser na te kijken. Omdat de man op een elektrische fiets reed, kwam ook de politie ter plaatse om het ongeval op te tekenen en hulp te verlenen. Als blijkt dat de man inderdaad beschonken op de fiets zat, hangt de fietser een boete boven het hoofd. Het is voor bestuurders van een e-bike namelijk, net als in een auto of op een motor, verboden om beschonken op het zadel te stappen.