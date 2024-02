Droge dagen in het vooruitzicht, in het weekend meerdere perioden met zon

Foto: Martin Nuver - 112groningen.nl

Vrijdag wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Het blijft vrijwel overal droog en het wordt 10 of 11 graden bij een matige wind uit het zuiden tot zuidoosten, windkracht 4. In de namiddag of avond is er kans op een buitje. De minima liggen rond de 5 graden.

Door: Johan Kamphuis

Zaterdag blijft het op de meeste plaatsen droog. Verder trekken er wolkenvelden over en maar schijnt er ook af en toe een waterig zonnetje. Het wordt 11 tot 13 graden met de hoogste temperaturen in het oosten van de provincie. Er waait een matige zuiden- tot zuidoostenwind, kracht 3 tot 4.

Zondag krijgt het lentegevoel waarschijnlijk nog wat meer vorm. Ook dan blijft het vrijwel overal droog en met iets meer zon kan het kwik nog een graadje verder oplopen naar 12 tot 13 graden. Verder wordt het een hele rustige dag bij een zwakke oostenwind, kracht 2.

Na het weekend neemt de invloed van een Russisch hogedrukgebied toe. Mogelijk zelfs zover dat er van de passerende storingen weinig overblijft en dat het maandag tot en met woensdag/donderdag vaak en overwegend droog blijft. Wolkenvelden en zonnige perioden wisselen elkaar af en overdag wordt het rond 10 graden. In de nachten schommelt het kwik soms dichtbij het vriespunt.

Wat er daarna gebeurt hangt erg af van de positie van een hogedrukgebied boven het noordoosten van Europa. Trekt het naar Midden-Europa zal het kwik rond of iets boven de 10 graden uitkomen. Het is echter niet ondenkbaar dat het bolwerk naar Scandinavië trekt, wat de hele winter niet lukte. In dat geval wordt een portie kou boven het noorden van Europa op transport gezet en zal het wel eens gevoelig kouder kunnen gaan worden met nachtvorst. Wel is het dan droog met zonnige perioden.