‘Driekwart van de mensen houdt Dry January vol’

In een enquête van OOG over Dry January geeft driekwart van de mensen aan dat ze het ook daadwerkelijk volhouden. 4% sneuvelt al in de eerste week.

Bij Dry January besluiten mensen om het nieuwe jaar te beginnen met een alcoholloze periode. Ongeveer een kwart van de mensen die op onze enquête reageerden deed mee. Dé reden om mee te doen is vooral om even goed op de gezondheid te letten. Deelnemers van de enquête geven aan dat ze zich graag wat fitter willen voelen. Ook geeft een groot deel van de mensen aan dat ze hun vaste patronen van het drinken van alcohol even willen doorbreken.

Ik wil fitter en gezonder worden. Geen alcohol drinken past daarbij, net als gezonder eten en meer bewegen. Deelnemer

Toch doet het grootste deel van de mensen niet mee. Veel van deze mensen vinden dat ze al vrij weinig alcohol nuttigen. Een ander deel geeft aan het principe van Dry Januari onzin te vinden.

Echt onzinnig om dit in een bepaalde maand (nieuwe jaar) te doen. Drink lekker je drankje wanneer je wilt, betutteling en onzin hebben we al genoeg in dit land. Deelnemer

Van de deelnemers haalt dus driekwart daadwerkelijk het einde van de maand. Een kwart haakt ergens onderweg af. De grootste boosdoeners zijn feestjes en borrels, waar in het bijzonder Eurosonic/Noorderslag wordt genoemd als oorzaak.

Hoe hielden mensen het vol?

Hoewel er mensen zijn die aangeven helemaal geen effecten te merken van een maand geen alcohol, geeft het overgrote deel aan beter te kunnen slapen. Zij geven ook vaak aan dat ze zich mentaal en fysiek beter voelen. Tachtig procent van de mensen die Dry January volledig hebben voltooid, geven aan ook de komende maand helemaal niet of minder dan voorheen te willen gaan drinken.

Blijven mensen ook minder drinken?

