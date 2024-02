Driebondsbrug na twee jaar weer op afstand bedienbaar

Foto via Rijkswaterstaat

De Driebondsbrug is sinds afgelopen woensdag weer op afstand bedienbaar. Dat is voor het eerst in twee jaar. De brug werd de afgelopen jaren alleen op afroep bediend vanwege problemen met de software van het bedienings- en besturingssysteem.

De brug over het Eemskanaal werd sinds februari 2022 niet meer regulier bediend. De lange looptijd van het herstel werd volgens Rijkswaterstaat veroorzaakt door ‘extreem lange levertijden’ voor een aantal cruciale onderdelen. Pas in september vorig jaar was alle benodigde hardware voor het nieuwe aansturingssysteem gereed.

Rijkswaterstaat heeft de brug al een paar keer afgesloten voor alle verkeer, omdat het nieuwe aansturingssysteem niet goed werkte. Sinds woensdag is alles gereed en kan de brug weer op afstand bediend worden.