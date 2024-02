Driebondsbrug in avond en nacht dicht op donderdag, vrijdag en zaterdag

Afsluiting Driebondsbrug richting N46. Foto: Groningen Bereikbaar

De Driebondsbrug in oostelijke richting (N46) gaat op donderdag 8, vrijdag 9 en zaterdag 10 februari in de avond en nacht in beide richtingen dicht. Dat meldt Groningen Bereikbaar. Een deel van Ring Oost is daardoor afgeloten.

De tijden van de afsluiting zijn verschillend. Donderdagavond gaat de afsluiting in om 20:00 en duurt tot 06:00 vrijdagochtend. Vrijdag- en zaterdagavond begint de afsluiting een uur eerder, van 19:00 tot 06:00.

Verkeer dat vanuit de stad rijdt, kan omrijden via de Rijkweg. Verkeer vanaf Hoogezand kan via de Driebondsweg omrijden (zie foto).