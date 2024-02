Drie afwezigen bij FC Groningen voor duel tegen FC Dordrecht

Foto via FC Groningen

Bij FC Groningen ontbreken vrijdagavond in de uitwedstrijd tegen FC Dordrecht drie spelers die de laatste paar wedstrijden ook al afwezig waren.

Laros Duarte is nog steeds met zijn land Kaapverdië actief in de Afrika Cup. Kevin van Veen is nog niet wedstrijdfit en voor Leandro Bacuna komt de wedstrijd na een blessure nog net te vroeg.

FC Groningen is aan een sterke serie bezig en is inmiddels opgerukt naar de vijfde plaats in de eredivisie. FC Dordrecht is zesde.

FC Dordrecht – FC Groningen staat onder leiding van scheidsrechter Richard Martens. De wedstrijd begint om 20.00 uur.