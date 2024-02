Dorpshuis Garmerwolde krijgt komend voorjaar extra zonnepanelen en warmtepompen

Foto: Groninger Dorpen

Nadat er afgelopen jaar al 37 zonnepanelen geplaatst werden op het dak van dorpshuis De Leeuw in Garmerwolde, worden daar komend voorjaar nog een tiental aan toegevoegd. Ook worden er dan warmtepompen geïnstalleerd. Dat meldt het bestuur van het dorpshuis in de Garmer & Thesinger.

De route naar het plaatsen van de zonnepanelen was ingewikkeld. Het gebouw is namelijk een gemeentelijk monument en daarom moest er een omgevingsvergunning aangevraagd worden. De 37 zonnepanelen zijn zo geplaatst dat ze alleen vanuit de lucht te zien zijn. Komend voorjaar wordt de volgende stap gezet. “We zijn druk bezig om het dorpshuis verder te verduurzamen”, laat Henk Vliem van het bestuur weten. “In mei en juni worden er nog een tiental zonnepanelen geplaatst en ook worden dan de warmtepompen geïnstalleerd.”

Subsidies

De verduurzaming is mogelijk dankzij verschillende subsidies. Zo kreeg ben 2.400 euro subsidie van MAEX. Dit is een initiatief van de stichting Kracht in NL. Van het VSBfonds kreeg men 15.000 euro en de stichting Femme van der Schaaf schonk 2.500 euro. “Het gaat allemaal om fondsen en stichtingen die subsidies verstrekken aan organisaties die de leefbaarheid in een dorp, stad, streek of provincie willen bevorderen.”

Verviervoudiging van de kosten

In de herfst van 2022 trokken de dorpshuizen nog aan de bel. Door de stijgende energieprijzen, en het uitblijven van subsidiemaatregelen, zagen dorpshuizen het somber in. Ben de Jonge van het dorpshuis in Garmerwolde liet toen weten: “Wij hopen echt dat er maatregelen van de overheid komen om ons te ondersteunen. Want ja, ook bij ons stijgen de kosten. Afgelopen week hebben we vergaderd, en toen hebben we gezegd, het is voordeliger om de deuren de komende periode gesloten te houden. Maar dat is tegelijkertijd het laatste wat je wilt, want een dorpshuis is het hart van een dorp. Hier gebeurt alles. Hier ontmoeten mensen elkaar.” Hulp van de gemeente kwam er uiteindelijk ook. In december ontving het bestuur een energiesubsidie van de gemeente Groningen. Het betreft de extra kosten van 2023 ten opzichte van 2022 over de maanden april tot en met december.