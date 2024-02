Dorpsbelangen wil ruimte voor buurtcentrum en voortgezet onderwijs in Meerstad

Foto: Joris van Tweel

Er moet een buurtcentrum in Meerstad komen. Dat schrijft Dorpsbelangen Meerstad in een brief aan de gemeenteraad.

Volgens Dorpsbelangen gaat de gemeente er te veel vanuit dat de bewoners van Meerstad in omliggende wijken en dorpen terecht kunnen. Dorpsbelangen zegt dat uit enquêtes naar voren is gekomen dat de bewoners een accommodatie willen om activiteiten te organiseren.

Jongeren

Er komt sociale woningbouw in de buurten Groenewei en de Zeilen in Meerstad. Dorpsbelangen vindt dat dit een goede plek is voor een buurtcentrum. Volgens Dorpsbelangen is dit ook belangrijk voor de jeugd. Volgens de planning wonen er in 2028 meer dan 5500 mensen onder wie 1700 kinderen en vierhonderd jongeren in de puberleeftijd in Meerstad.

Voortgezet onderwijs

Dorpsbelangen wil dat de gemeente bij de komende woningbouwplannen in Meerstad rekening gaat houden met een plek voor een buurthuis. Ook vraagt Dorpsbelangen om een plek te reserveren voor voortgezet onderwijs in de wijk.

Daarnaast wil Dorpsbelangen uitbreiding van de buitenschoolse opvang en het consultatiebureau in de wijk. Ook moet er ruimte komen voor een sportaccommodatie.