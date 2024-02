Donderdag koud met regen en natte sneeuw, daarna weer zacht bij wisselende weersomstandigheden

Foto: Joris van Tweel

Donderdag wordt een koude onderbreking in het zachte weer. Er valt flink wat neerslag, eerst in de vorm van regen en later als natte sneeuw. De dagen erna keert het zachte weer terug en wisselen regen en droge periodes elkaar af.

Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis is er in de ochtend eerst af en toe zon maar neemt de bewolking snel toe: “In de middag gaat het regen bij 4 graden. Later gaat de regen tijdelijk over in natte sneeuw bij een naar 1 graad dalende temperatuur. In de avond en nacht gaat het weer regenen bij een langzaam oplopende temperatuur.”

De dagen erna wisselen regen en droge periodes elkaar af. De temperatuur keert volgens Kamphuis terug naar de inmiddels vertrouwde zachte waarden: “Vrijdag begint met regen, maar daarna volgt een droge periode. In de namiddag of avond volgen er weer enkele buien. Het is erg zacht bij 10 of 11 graden en er waait een matige of zwakke zuidelijke tot zuidoostelijke wind. Zaterdag blijft het droog en is er eerst veel bewolking. Later breekt de zon af en toe door en wordt het 11 graden, bij een matige zuidoostenwind. Zondag is het bewolkt en valt er af en toe lichte regen bij 9 graden.”

Het zachte weer houdt de eerste dagen na het weekend aan, besluit Kamphuis: “Wel is het vaak bewolkt en valt er nu en dan wat lichte regen. Het wordt 9 graden. Daarna lijkt het kwik een lichte daling in te gaan zetten als de Russische Beer de rug recht en de wind gaat draaien naar het oosten.”