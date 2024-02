‘Donderdag buien en in de avond een harde wind, komende dagen grijs en buien’

Foto: Joris van Tweel

De komende dagen is het volop herfst. Er is veel bewolking, van tijd tot tijd valt er regen en donderdagavond staat er een stevige wind.

Donderdag begint de dag bewolkt maar het is eerst nog wel droog. In de middag neemt de kans op een bui toe. Ook in de avonduren valt er regen, waarbij het zo nu en dan even stevig kan doorregenen. De wind, die uit het zuiden komt, is eerst nog zwak tot matig. Gedurende de middag neemt de wind in kracht toe tot hard in de avonduren. De maximumtemperatuur ligt rond de 11 of 12 graden. In de nacht van donderdag op vrijdag neemt de wind in kracht af, en wordt het ook droger. De minimumtemperatuur ligt rond de 4 graden.

Op vrijdag is het bewolkt en valt er verspreid over de dag een bui. In de middag kan de zon zich even kortstondig laten zien. Bij een zwakke tot matige wind uit zuidelijke richting wordt het 7 of 8 graden. Op zaterdag zijn de verschillen klein. Het blijft grotendeels droog maar in de middaguren kan er een buitje vallen. Dan wordt het 5 of 6 graden.