Donderdag bewolkt met regenachtige periodes, daarna veelal droog met soms wat zon

Bewolking voert donderdag nog de boventoon. Die brengt zo nu en dan ook wat lichte regen met zich mee. In de dagen daarna klaart het wat op en zijn de buitjes veelal uit de lucht. De temperatuur loopt de komende dagen wat op.

Volgens weerman Johan Kamphuis wordt donderdag vooral bewolkt met perioden met (lichte) regen: “Maar vooral later op de donderdagochtend en tijdens het begin van de middag is het zo nu en dan droog. Het wordt 8 graden bij een matige wind uit het zuiden tot zuidoosten.”

De dagen erna lijken de lente steeds dichterbij te brengen, vervolgt de weerman: “Vrijdag blijft het droog en zijn er flinke opklaringen. Het wordt het rond 10 graden en de zuiden- tot zuidoostenwind is matig. Zaterdag trekken er wolkenvelden over, maar is er ook af en toe zon bij ongeveer 12 graden. Op de meeste plaatsen blijft het droog, maar er waait wel een stevige zuidoostenwind. Zondag is er af en toe zon en blijft het waarschijnlijk tot in de avond droog. Het wordt 11 tot 13 graden en het is vrij rustig weer. Met een beetje geluk kan het lenteachtig aandoen.”

Maandag tot en met woensdag doet de temperatuur weer een stapje terug, besluit Kamphuis: “Vaak is het droog maar dinsdag kan er een buitje vallen. Het lijkt er op dat we een langere periode van overwegend droog weer tegemoet gaan maar voor echte voorjaarstemperaturen moeten we nog even geduld hebben.”