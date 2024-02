Donar in eigen huis niet opgewassen tegen Feyenoord

Donar-speler Justinas Ramanauskas (met bal) (foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie)

Donar heeft zaterdagavond in Martiniplaza met 62-70 verloren van Zeeuw & Zeeuw Feyenoord Basketball uit Rotterdam.

Donar, met de van een blessure teruggekomen David Gabrovsek, kwam nog wel met 2-0 voor, maar daarna namen de gasten het initiatief. Na een half kwart was het nog maar 3-8. Het kwart eindigde bij 9-17. Ook in het tweede kwart had Donar grote moeite om tot scoren te komen, terwijl in de verdediging met name Trenton Gibson van Feyenoord moeilijk te stoppen was. Bij rust was de stand 22-33.

Twee minuten na rust waren de gasten al uitgelopen naar 22-39. Kort voor het eind van het derde kwart kwam Donar nog terug: 41-48. In het laatste kwart liep Feyenoord weer verder uit, tot 16 punten, waarna Donar het verschil weer verkleinde, maar spannend werd het niet meer.

Topscorers bij Donar waren Theo John en Karolis Babusis met beiden 15 punten en Justinas Ramanauskas met 13 punten. Grote man bij Feyenoord was Trenton Gibson met 28 punten.

Dit was de laatste wedstrijd in de ‘domestic’-fase van de competitie. Hierna gaat Donar verder in de Elite Gold en Feyenoord in de Elite Silver in de ‘cross-border’-fase. De eerstvolgende wedstrijd van Donar is op woensdag 6 maart. Dan speelt de ploeg van coach Andrej Stimac in eigen huis tegen RSW Liège Basket.