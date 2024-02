Dinsdag regenachtig met een krachtige wind

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Er staat een wisselvallige week op de planning met regen, sneeuw en temperatuurverschillen van wel 10 graden. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis kunnen we behoorlijk wat neerslag verwachten.

Dinsdag is het bewolkt met af en toe lichte regen. In de loop van de middag gaat het vanuit het noorden harder regenen en vooral in de avond is het flink nat. Met 11 graden als maximumtemperatuur is het zacht en er waait een vrij krachtige tot krachtige wind, windkracht 5 tot 6. In de nacht wordt het droog en daalt de temperatuur naar 4 graden.

Woensdag blijft het droog, Bij rustige condities en af en toe zon wordt het 6 graden. In de nacht minima rond of iets onder het vriespunt. Donderdag is het bewolkt met in de loop van de ochtend regen in de middag overgaand in natte sneeuw. De temperatuur daalt van 3 naar 0 graden bij een zwakke of matige zuidoostenwind, windkracht 2 tot 3. In de nacht flink wat regen bij een langzaam oplopende temperatuur.

Vrijdag en zaterdag stroomt zeer zachte lucht ons gebied binnen en wordt koude lucht verder naar het noorden terug gedrongen. Vrijdag valt er af en toe regen, zaterdag kan overwegend droog verlopen met een paar opklaringen. Zondag wordt het een graad of 10 en ook dan is het meest droog met af en toe zon.