Dinsdag en woensdag droog, met wellicht een graadje nachtvorst

De komende dagen blijft het droog, met kans op lichte nachtvorst. Na woensdag komt de temperatuur weer in de dubbele cijfers terecht en neemt de wind toe.

De dinsdag begint fris en wie er vroeg met de auto op uit moet, zal eerst de autoruiten moeten krabben: de temperatuur ligt dan rond het vriespunt. Het blijft droog en het wordt maximaal 7 graden. Verder is het rustig weer en wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. In de nacht opnieuw minima rond het vriespunt. Eerst zijn er opklaringen, later neemt de bewolking toe.

Woensdag is er veel bewolking met een enkele opklaring. Het blijft vrijwel overal droog en het wordt 9 graden bij een matige wind uit het zuiden tot zuidwesten, kracht 3. In de nacht valt er wat lichte regen.

Donderdag is het overwegend bewolkt en valt er soms wat lichte regen. Het wordt 10 graden bij een matige zuidenwind, kracht 3 tot 4. Vrijdag blijft het droog en zijn er perioden met zon. Bij een stevige wind uit het zuiden tot zuidoosten, kracht 4 tot 5, wordt het opnieuw 10 graden.

Nog even een vooruitblik op het weekend: zaterdag wordt het 11 of 12 graden, bij een stevige wind uit zuidelijke richtingen. Er kan een buitje vallen, maar er is ook af en toe zon. Zondag verandert er weinig. Daarna gaat een Russisch hogedrukgebied proberen het weer bij ons te beïnvloeden. Als dat lukt, kan dat zonniger en droog weer opleveren.