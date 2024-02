Dinsdag bewolkt met kans op een bui, de rest van de week ook veel neerslag

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Het wordt een regenachtige week met temperaturen die oplopen tot wel 14 graden. Groningen zal meer regen dan zonneschijn zien, maar de hogere temperaturen zorgen mogelijk voor wat zachtere weersomstandigheden.

Vanavond klaart het op met temperaturen van 3 tot 5 graden als minimum. Morgen komt er meer bewolking onze kant op en die brengen ook de kans op een bui mee. Het wordt zo’n 8 graden met een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind en in de middaguren wat kans op een zonnestraal. In de avond is het droog, maar ’s nachts is er grote kans op regen.

Woensdag kun je maar beter je regenpak aantrekken. De hele dag door kan er wel een bui naar beneden kletsen. Het wordt zo’n 11 of 12 graden met een matige tot vrij krachtige zuidoosten- tot later zuidwestenwind.

Donderdag en vrijdag is het bewolkt met hier en daar een bui. Het wordt deze dagen 13 of 14 graden met een zwakke tot matige wind uit zuidelijke richtingen.

Zaterdag wordt een stuk droger en gedurende de dag probeert de zon nog wat van haar te laat zien. Het wordt zo’n 10 graden, net als op zondag. Maar in tegenstelling tot het begin van het weekend, zal de weekafsluiting een stuk natter zijn.