Dinsdag bewolkt en kans op buien

De natheid van deze maandag laten we achter ons, terwijl we ons baden in een droge nacht. De temperatuur zal dalen tot zo’n 5 graden. De rest van de week ziet er vrij herfstachtig uit met temperaturen rond de 10 graden en behoorlijk wat buien en een enkele zonnestraal.

Dinsdag blijft het bewolkt met in de avond kans op een bui. Het wordt 9 of 10 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is zwak tot matig. Op woensdag is het ook grijs. In de namiddag is er een grotere kans op regen, waarbij het in de avond even flink gaat plenzen. Het wordt zo’n 10 graden.

Donderdag wordt de warmste dag, waarbij de temperaturen oplopen tot 13 graden. De zon komt overigens niet te voorschijn. Met 90% kans op neerslag kun je je zonnebril wel thuis laten en in plaats daarvan je regenbroek aantrekken. Vrijdag wordt het iets aangenamer met een temperatuur van maximaal 10 graden. Er valt nog af en toe een bui met hier en daar zelfs een verdwaalde zonnestraal.

Het weekend wordt het kouder, maar wel droger. Zaterdag komt de zon wat vaker tevoorschijn met in de avond nog wel kans op wat regen. Het wordt maximaal 9 graden. Zondag wordt het nog een graadje kouder. ’s Ochtends kan het aanvoelen als 0 graden. De temperatuur loopt gedurende de dag op met ’s middags kans op een bui.