Dilgtweg in Haren gaat naar 30 kilometer per uur

Kruising Dilgtweg - Rijksstraatweg. Foto: Harendekrant

De maximumsnelheid in de Dilgtweg in Haren gaat van 50 naar 30 kilometer per uur. Dat heeft de gemeente besloten. Daarvoor wil het stadsbestuur ook met bewoners van de straat in gesprek.

De straat is volgens de gemeente ’te gemotoriseerd’. Met het plan moet er meer ruimte komen voor fietsers en voetgangers. Ook zal er aandacht besteed worden aan meer ‘groen en beleving’.

De gemeente wil in maart met een klankbordgroep, die bestaat uit vier mensen, een wandeling maken om te kijken wat de knelpunten zijn en welke wensen de bewoners hebben. Op basis daarvan maakt de gemeente een schets, die tijdens een inloopavond voor bewoners gepresenteerd zal worden. Het definitieve ontwerp moet in 2024 klaar zijn. In 2025 wordt de straat, zoals het nu lijkt, verbouwd.

Het plan om de Dilgtweg aan te pakken past in het grotere plan van de gemeente, het Uitvoeringsprogramma Doorwaadbare Stad. Hierin wil de gemeente in de periode 2022 tot 2024 de snelheid van 50 verschillende straten in de gemeente verlagen van 50 naar 30 kilometer per uur. In de ‘doorwaadbare’ stad is fietsen en lopen de makkelijkste en snelste manier om van A naar B te gaan.