Dienstregeling NS flink op de schop: hogesnelheidslijn op den duur naar Groningen

Foto: Ninostar via WikiMedia Commons (CCY 3.0)

De dienstregeling van de Nederlandse Spoorwegen gaat komend jaar flink op de schop. De hogesnelheidslijn krijgt een grotere rol en rijdt in de toekomst ook door naar Groningen.

De NS spreekt van de grootste wijziging in jaren. Het idee erachter is dat regio’s sneller met elkaar worden verbonden. Dat gebeurt onder meer door de hogesnelheidslijn tussen Amsterdam, Rotterdam en Antwerpen een belangrijkere rol in het nationale spoornetwerk te geven. Die treinen rijden straks door vanaf station Amsterdam Zuid naar Almere, Lelystad en Amersfoort, en in de toekomst ook naar Zwolle, Leeuwarden en Groningen.

Het plan van NS is om vanaf volgend jaar 1600 extra treinen per week te laten rijden, zowel overdag als op de vroege en latere tijdstippen. De NS doet nu een aanvraag voor deze dienstregeling, want de plannen zijn nog niet goedgekeurd. Dat gebeurt na overleg met overheden en reizigersorganisaties. De nieuwe dienstregeling gaat op 15 december van dit jaar in.

De NS heeft deze periode veel last van vertragingen en treinuitval. Ook zijn er problemen op de hogesnelheidslijn, vanwege scheurtjes in viaducten. Treinen moeten daar de komende jaren veel langzamer rijden. Bovendien er is een tekort aan monteurs, waardoor treinen soms langs de kant staan voor onderhoud.