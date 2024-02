De muziek van de Groningse band ‘12 Inch From Heaven’ is terug van weggeweest

12 Inch From Heaven

Martin Erich was vanochtend te gast bij OOG Radio in de OOG Ochtendshow. Hij was voorman van de band 12 Inch From Heaven en heeft de muziek opnieuw uitgebracht. De OOG Ochtendshow luister je iedere werkdag van 07:00 – 09:00 uur. Beluister hier het interview van Saskia de Vries en Rick van der Velde met Martin Erich.

Ondanks het succes van de band 12 Inch From Heaven in de jaren tachtig zijn er nooit officiële opnames van de muziek gemaakt en ook niet uitgebracht. Martin Erich was destijds voorman van de band en hij heeft de muziek opnieuw uitgebracht.

Voor de voormalige voorman was dit een eenmalig project. ‘Wat mij betreft was dit een project om in ieder geval een aantal nummers uit de begintijd op te nemen.’ ‘Mijn zoon belde een keer en zei: pa, ik kan die oude muziek van jou nergens vinden.’ Dat laatste was voor Erich een van de redenen om de oude muziek nieuw leven in te blazen. Om het project op korte termijn te voltooien, koos Erich ervoor om het bij een soloproject te houden. ‘Ik heb dit allemaal zelf opgenomen. Als ik dit allemaal met de jongens wil gaan doen, wordt het een tweejarig project.’

Aan het eind van het interview hoor je de single ‘Fall From Grace’ van de band 12 Inch From Heaven. Het volledige album Fall Out is vanaf nu beschikbaar op alle streamingdiensten.

Beluister hier alle radio-interviews van de OOG Ochtendshow.