De Boo doet niet mee om de prijzen op 1.000 meter WK Afstanden, Jordan Stolz oppermachtig

Jenning de Boo - Foto via Gemeente Groningen

Het is Jenning de Boo zaterdagavond niet gelukt om mee te doen om de prijzen op de 1.000 meter op de WK Afstanden in Calgary. De wedstrijd werd gewonnen door Jordan Stolz, Kjeld Nuis won brons.

De Boo trad in de vierde rit aan waarbij de Amerikaan Conor McDermott-Mostowy zijn tegenstander was. De Boo legde de eerste tweehonderd meter af in een tijd van 16.43. Daarmee verloor hij al vier tiende op de Canadees Laurent Dubreuil, die op dat moment in bezit was van de snelste tijd. De Boo bleef zijn Amerikaanse opponent uiteindelijk wel voor, en finishte in een tijd van 01:07,89. Dat was op dat moment de derde tijd, maar wel ruim achttiende langzamer dan Dubreuil, en bijna een seconde langzamer dan zijn persoonlijk record dat hij vorige maand in Salt Lake City reed.

Met de grote sprintkanonnen in het tweede bedrijf van de 1.000 meter zakte De Boo uiteindelijk naar de zestiende plaats in het klassement. Vooraf was ook niet de verwachting dat De Boo zich kon reveleren. Na de wedstrijd in Salt Lake is de Stadjer ziek geworden waarbij hij 3 kilo heeft verloren en daarmee letterlijk een jasje uit heeft moeten doen. Het goud op de 1.000 meter ging naar de Amerikaan Jordan Stolz. In een duel tegen Tim Prins opende hij in 16.08, waarmee hij op de eerste tweehonderd meter even snel was als Dubreuil. Stolz finishte in een tijd van 01:06.05. Daarmee reed hij het baanrecord, dat op naam stond van Pavel Koelizjnikov (01:06.49) uit de boeken. Tweede werd Zhongyan Ning uit China (01:06.53) en het brons ging naar Kjeld Nuis (01:06.80).