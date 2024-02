“Dat prijzen studentenkamers opnieuw gestegen zijn is vervelend, maar er iets aan doen is lastig”

Foto: Ecco van Oosterhout

De prijzen van studentenkamers in Groningen zijn het afgelopen jaar met gemiddeld 7 procent gestegen. De fractie van de PvdA vindt dit jammer, maar zegt tegelijkertijd dat de mogelijkheden om er iets aan te doen beperkt zijn.

“Ik heb de cijfers gezien, en het positieve is dat de prijzen die in Groningen gevraagd worden voor een kamer, zich onder het landelijk gemiddelde bevinden”, vertelt raadslid Rico Tjepkema. “Maar het is natuurlijk wel hartstikke jammer. Alles is het afgelopen jaar duurder geworden, waarbij je ziet dat studenten steeds moeilijker rond kunnen komen.”

Stijging van ruim 7 procent in Groningen

Uit cijfers van Kamernet blijkt dat er in 2022 gemiddeld 448 euro gevraagd werd voor een studentenkamer in Groningen. Vorig jaar lag deze prijs op 480 euro. Dat is een stijging van 7,1 procent. Daarmee ligt de prijs in Groningen wel onder het landelijk gemiddelde, dat rond de 550 euro ligt. In Amsterdam steeg de prijs ten opzichte van 2022 het forst. Daar ging de prijs met 19,9 procent omhoog naar een bedrag van 948 euro. Daarmee is Amsterdam ook de duurste stad voor studenten om te wonen. Kamernet heeft ook gekeken naar de gemiddelde prijs per vierkante meter. De top drie duurste steden in Nederland zijn Amsterdam met 54 euro per m², Haarlem met 45 euro en in Rotterdam betaal je 37 euro. In Wageningen, Enschede en Leeuwarden zijn de prijzen het laagst met een vierkantemeterprijs onder de 25 euro. In Groningen betaal je 27 euro per vierkante meter.

Te hoge huurprijs

Ook de Groninger Studentenbond vindt de stijgende huurprijzen vervelend. Uit landelijke cijfers blijkt dat vrijwel alle studenten teveel voor hun woning betalen. Gemiddeld kan dat wel 55 euro per maand zijn. De GSb noemt het kwalijk dat in tijden van inflatie, waarbij alles flink duurder is geworden, huisbazen ook nog eens een te hoge huurprijs vragen voor een kamer.

“Wet Goed Verhuurderschap geeft ons mogelijkheden”

Tjepkema: “De markt zit ingewikkeld in elkaar. Groningen heeft een grote markt die tot de vrije sector behoort. In principe kunnen pandjesbazen elke prijs vragen. Wanneer je bij een sociale woningcorporatie huurt, ben je beter beschermd tegen zulke situaties. In de ideale wereld zouden wij als fractie mogelijkheden willen hebben om huurders beter te beschermen. En natuurlijk, er zijn nu al mogelijkheden. Bijvoorbeeld de Huurcommissie. Als je denkt dat je teveel betaalt, dan kun je via die weg je recht halen. Maar ook de Wet Goed Verhuurderschap geeft ons mogelijkheden om aan verschillende knoppen te draaien. Binnen deze wet kan er geëist worden om een eerlijke huurprijs. Dat geeft ons ook echt een stok om mee te kunnen slaan.”

“Je wilt graag dat studenten zoveel mogelijk op kamers kunnen wonen”

Bij deze oplossingen krijgen gemeenten steeds een belangrijkere rol, waarbij de PvdA wil dat er ook geld vanuit Den Haag voor beschikbaar wordt gesteld om het goed uit te kunnen voeren. “Er zijn ontwikkelingen gaande, die we hard nodig hebben, maar om die controlerende functies goed uit te kunnen voeren is geld nodig. Wat je wilt is dat studenten zoveel mogelijk op kamers kunnen wonen. Dat ze kunnen genieten van het studentenleven. Gelukkig komt de basisbeurs terug, waarbij ik denk dat deze beurs zeker een goede bijdrage gaat leveren aan deze mogelijkheid. Maar we zullen de huurders ook goed moeten beschermen. Daar zullen we op moeten