Dapper FC Groningen ziet finaledroom stranden in het zicht van de haven

FC Groningen was donderdagavond dicht bij een ongelooflijke stunt. Op bezoek bij landskampioen Feyenoord speelde de Trots van het Noorden de halve finale van het KNVB-bekertoernooi. Tien minuten voor het einde deelde Ondrej Lingr de genadeklap uit: 2-1.

Het was vanaf de eerste minuut al duidelijk dat FC Groningen zich niet zomaar gewonnen zou geven. De Groninger voetbaltrots liet zich niet afbluffen door de Rotterdammers en kreeg zelf kansen op de openingstreffer. Laros Duarte was na een kwartier voetballen al heel dicht bij de eerste goal. De middenvelder kreeg de bal voor zijn voeten, haalde uit en raakte de paal. Het was een voorbode voor wat zou komen.

David tegen Goliath

Ook de Rotterdammers waren gevaarlijk. Hidde Jurjus moest meermaals ingrijpen en deed dat met verve. Feyenoord-spits Ayase Ueda kreeg een aantal kansen om de thuisploeg op voorsprong te schieten, maar liet dat na. En dan, na een half uur spelen, krijgt Laros Duarte wederom de bal voor zijn voeten. Net als een kwartier eerder besloot de sterspeler om de trekker over te halen. Via een Rotterdams been belandde de bal in het net. FC Groningen kwam op voorsprong. Het uitvak was in extase. Zou David dan toch Goliath verslaan? Feyenoord won eerder dit seizoen van Lazio, PSV en Celtic, maar stond nu op achterstand tegen de Trots van het Noorden.

Hancko schiet Feyenoord op gelijke hoogte

Na de pauze liet Feyenoord er geen twijfel over bestaan. Het zou niet bij de 0-1 blijven. Feyenoord-trainer Arne Slot greep in met een dubbele wissel en zag dat de wijzigingen goed uitpakten. Calvin Stengs teisterde de Groninger defensie en doelman Jurjus wist een schot van Ivanusec knap te keren.

Maar na ruim een uur voetballen was de gelijkmaker dan toch daar. David Hancko kreeg de bal op een presenteerblaadje en kon bij de tweede paal vrij binnenschieten: 1-1. Feyenoord was de bovenliggende partij, maar FC Groningen verweerde zich kranig. Ondanks het vele balbezit wist de landskampioen niet de verdediging van de bekerwinnaars van 2015 te kraken.

‘Boeren geven nooit op’

Maar in de 83ste minuut viel dan toch het doek. Invaller Ondrej Lingr wist al glijdend De Kuip te laten ontploffen. De opluchting was duidelijk voelbaar in het stadion. Uit het uitvak klonk direct: ‘Boeren geven nooit op.’ Doelman Hidde Jurjus wist zich met twee waanzinnige reddingen in de laatste minuut nog te onderscheiden. Met het inbrengen van Rui Mendes en Noah Emeran probeerde trainer Dick Lukkien nog iets te forceren, maar de klok was de vijand. De bekerjacht van FC Groningen strandde tien minuten van de finale.

De Trots van het Noorden kan zich met een opgeheven hoofd opmaken voor de laatste twaalf wedstrijden van het seizoen. De eerstvolgende tegenstander is FC Den Bosch. Aanstaande maandag is de aftrap in Brabant om 20.00 uur.