Crowdfundingsactie voor dertien Stolpersteine in Folkingestraat succesvol

Kunstenaar Gunter Demnig plaatste in 1995 de eerste struikelstenen. Inmiddels zijn er al meer dan 100.000 geplaatst. Foto: User:Tohma - zelf gefotografeerd, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2437016

Er is genoeg geld opgehaald met een crowdfundingsactie om dertien Stolpersteine te plaatsen in de Folkingestraat waarmee de familie Bollegraaf herdacht kan worden. Dertien leden van deze familie werden tijdens de Tweede Wereldoorlog weggevoerd en vermoord.

De crowdfundingsactie startte een jaar geleden. De familie Bollegraaf woonde in een pand aan de Folkingestraat 35, waar ze een kledingzaak bestierden. Een deel van de familie was actief in de toen erg bekende Bolly Band. Een band die zich liet horen op feesten en partijen, en vrolijke en swingende muziek ten gehore bracht. Elf leden van de familie werden, nadat ze waren weggevoerd, vermoord in vernietigingskamp Auschwitz.

Het doel van de crowdfundingsactie was om 3.500 euro op te halen. Dat geldbedrag is net niet behaald, maar volgens nazaten van de Bollegraaf-familie, die de actie op touw hebben gezet, is het genoeg om de struikelstenen aan te schaffen bij kunstenaar Gunter Demnig. De stenen zullen op 18 april geplaatst worden. Negen stenen krijgen een plekje voor het pand Folkingestraat 35. De overige vier stenen komen voor nummer 10 te liggen. Bij de plaatsing zal burgemeester Koen Schuiling (VVD) aanwezig zijn.