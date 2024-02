Computerbank heeft in 2023 bijna 350 laptops uitgeleend: “Net zoveel als tijdens corona”

Computerbank Groningen heeft vorig jaar bijna 350 laptops en computers uitgeleend. Dat is bijna net zoveel als tijdens de coronajaren, waarbij er in die periode veel moest worden thuisgewerkt.

“Dat het aantal uitgeleende apparaten in de lift zit, heeft te maken met verschillende redenen”, vertelt Hans Huiting van de computerbank. “Enerzijds zie je dat door de inflatie mensen minder te besteden hebben. Er zijn veel gezinnen die aan het einde van de maand geen vierhonderd euro over hebben om een computer aan te schaffen. Terwijl zo’n computer wel ontzettend handig is om mee te kunnen doen in de samenleving. Je kunt zeggen, ik doe alles op de telefoon. Maar als je een studie doet, dan werkt dat niet. Dan heb je echt een laptop of tablet nodig.”

“Steeds vaker brengen organisaties afgeschreven apparatuur bij ons”

Huiting: “Anderzijds speelt ook mee dat steeds meer mensen ons kennen. We bestaan dit jaar acht jaar, en je ziet dat gezinnen ons weten te vinden, maar dat ook organisaties ons op hun radar hebben staan. Die naamsbekendheid zorgt er ook voor dat we steeds meer apparatuur gedoneerd krijgen. Een tas vol met mobiele telefoons, een zorginstelling die de laptops vervangt en de afgeschreven apparatuur bij ons brengt, en een school die ons tweehonderd oude Chromebooks levert omdat ze nieuwe hebben besteld. Vaak gaat het om apparatuur die nog prima een aantal jaren mee kan. Daarmee dragen we ook bij aan de duurzaamheidsgedachte. Door apparaten een tweede of derde leven te bieden, voorkomen we dat het op de afvalberg belandt.”

“Vraag naar vaste computers neemt af”

In de afgelopen acht jaar denkt de Computerbank zo’n tweeduizend computers uitgeleend te hebben. “Wat we zien is dat de vraag naar een vaste computer aan het afnemen is. Wij vermoeden dat er over enkele jaren helemaal geen vraag meer naar is naar dit type apparatuur. De vraag naar laptops en tablets neemt juist toe.” Behalve gezinnen kunnen ook organisaties en scholen laptops en Chromebooks lenen.

Meer informatie over de Computerband vind je op deze website.